Hinnatõus tulekul? Eesti kütusemüüjad peavad naabritest varasemalt suvekütuse tanklatesse tooma 

Eesti õliühing koondab naftasaadustega tegelevaid ettevõtjaid. Kirjas keskkonnaministeeriumile öeldakse, et eriolukord on tekitamas olukorda, kus enamikel kütusemüüjatel tekib probleem täita riiklikke nõudeid. Keskkonnaministri 2016. aasta määrus nõuab, et alates 1. maist peab tanklates müügil olema suvine mootoribensiin. See erineb talvisest peamiselt aurustumisomaduste poolest, mida on vaja mootori efektiivsemaks töötamiseks.