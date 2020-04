Juhtkiri | Kriisist väljumise raske tee 

Ülipõhjaliku etapiviisilise väljumiskava sisuga tutvumine teeb aga hoobilt tõsisemaks kõik need, kes on elanud lootuses, et kui valitsus teatab piirangutest loobumisest, taastub harjumuspärane elu hetkega. Asjaolu, et piirangutest loobumine on jagatud 28 etapiks, räägib väljumise pikaajalisest iseloomust ja on selge, et küsimus pole mitte nädalates, vaid mitmetes kuudes. Kusjuures iga sellise etapi puhul võetakse arvesse sellest loobumise mõju nakkuse levikule ning määratakse kindlaks isikukaitsevahendite jätkuva kasutamise või muud nõuded.

Selline lähenemine tundub mõistlik, kui valitsus saab tugineda eelkõige spetsialistide eksperdihinnangule. Kui kaalutletud reeglid on kõigil silme ees, on huvigruppidel ja lobistidel oluliselt raskem kallutada valitsust äritegemiseks soodsamat otsust langetama rahvatervise arvelt. Soov selleks on tugev, nagu näeme kaupmeeste ja nende seljataga olevate tootjate soovist avada võimalikult kiiresti kaubanduskeskused.

Muidugi ei saa kuidagi arvestamata jätta piirangute majanduslikku poolt. Väljumisnimekirja vaadates on selge, et alles viimases järjekorras avamisele kuuluvate ettevõtete väljavaated hakkamasaamiseks on üpris kesised juhul, kui riik oma õlga alla ei pane. Kui pingereas alles 21. kohal on teatrite, kinode, saunade ja ujulate avamine 2 + 2 nõuet järgides ning ööklubid on sootuks eelviimasel kohal, siis teatrid on riigi ülalpidamisel, aga mis saab ülejäänuist? Ja analoogset kava kriisist väljumise majanduslike sammude kohta tahaksid kindlasti näha ka kõik ettevõtjad.