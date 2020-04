Koroonapandeemia paneb vaktsiinivastaseid oma põhimõtetes kahtlema 

Mitmel pool Ameerika Ühendriikides kogunesid möödunud nädalal rahvahulgad, et protestida osariikides kehtestatud rangete liikumispiirangute ning töökohtade sulgemise vastu. „Nõuame soenguid!“ ja „Ärge tühistage minu golfihooaega!“ on vaid mõned humoorikamad näited rahva nõudmistest, kuid sekka on ka inimesi, kes päris tõsimeeli ei oska töökaotuse ja majandusliku ebakindlusega silmitsi seistes muud teha, kui koguneda teistega koos meelt avaldama, ehkki rahvakogunemistel ei hoitud tihtilugu nõutud kahemeetrist vahet ning paljud ei kandnud maske. Küll aga relvi.