ÕL VIDEO | Loomakaitseorganisatsioonid soovivad peatada julmad ja nakkusohtlikud loomaturud 

GALERII

Foto: Gitta Riener

"Olgugi, et me ei saa päris lõpuni kindlad olla, et koroonaviirus hakkas levima Wuhani loomaturult, siis teadlased on hoiatanud juba väga ammu sääraste turgude nakkusohtlikusest. Väga ebasanitaarsed tingimused teevad viiruse leviku väga lihtsaks," räägib loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad kommunikatsioonijut Liis Hainla.