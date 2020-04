Rain Teimann | Svenssonid või booratid – kes ujub koroonakriisis püksata? 

Kui vaadata viimaseid suundumusi ja andmeid siis võib juhtuda, et rootslaste enesekindlusel võib olla ka põhjust. Väga hea kriisiaja lugemine on Hans Roslingu hiljuti eesti keeles ilmunud raamat “Faktitäius”. See raamat sattus veel eelmisel aastal poliitilisse kähmlusse, kus “Meie Eesti” aktivistid kinkisid raamatu eksemplarid riigikogu liikmetele. Tookord oli väidetavalt kriisis demokraatia.

Millest siis räägib “Faktitäius” või kes on Hans Rosling ja miks ta võiks olla oluline? Esiteks on Hans Rosling rootslane. Kriitika all oleva Rootsi rahvatervise kontseptsiooni üks autoriteetidest. Lisaks oli ta akadeemik ja Rootsi rahvatervise professor, Unicefi, WHO ja Piirideta Arstide juhtfiguure. TED konverentside kõneleja ja Bill Gatesi fondi nõunik. Aga veel olulisem on tema roll reaalsetes kriisikolletes praktiseeriva arstina, olles juhtinud kriise ja epideemiate vastast võitlust arengumaades aastakümneid. Tema juhendamisel on sajad Rootsi arstitudengid viibinud reaalsetes kriisikolletes ja saanud vastava karastuse. Seega on paljudel Rootsi arstidel olemas reaalne epideemiatega võitlemise kogemus, mis kindlasti on üks rootslaste enesekindluse komponent. Tema elutööraamat aga räägib meile tüüpilistest otsustusvigadest, faktide väärtõlgendustest ning tegelikke fakte eiravast juhtimisest. Millised Roslingu tähelepanekud võiksid meile enda ja rootslaste seisukoha mõistmisel kasuks olla?

Hirmunud inimene ei tarbi

Esiteks kindlasti probleemi enda defineerimine, et millist probleemi me hetkel lahendame ja millele vastust otsime? Tundub, et juba see on põhiline erinevus Eesti ja Rootsi vahel. Eesti seisukohalt on probleem viirus ja selle alistamine. Vastavalt sellele on koostatud spetsialistide töörühmad, valitud teadlased ja rakendatud meetmed. Mida aga lahendavad rootslased? Nende probleem on, et kuidas ühiskond tuleb toime viirusega? Ehk hoopis teine tasand. Rootslaste seisukohalt me tegeleme ainult ühe kriisi faktoriga. Roslingu seisukohalt on see viga, et ei nähta laiemat konteksti ja teisi kriisis olevaid faktoreid, mis ühiskonna toimimise seisukohalt on vähemalt sama tähtsad, sama kulukad, sama fataalsed. Ehk siis veelkord, rootslaste seisukohalt juhitakse meil ainult üht faktorit ehk viirust aga samas ei juhita ühiskonda, mida inimesed oma juhtidelt eelkõige ootavad. Millised faktorid võiksid siis olla kriisis, mida juhivad rootslased?

Eelkõige psühholoogiline kriis. Kuidas toime tulla viirusega kaasneva hirmuga? Hirm on samuti keemiline protsess, mis levib oma kindla mudeli järgi täpselt samuti nagu viirusel on oma mudel. Keegi ei kahtle, et hirmust tulenevad kahjud on ühiskonnale väga suured, võimalik, et kordades suuremad, kui viiruse poolt tekitatud otsesed kahjud. Majanduslangus saab alguse hirmust. 70% majandusest on tarbimine. Hirmunud inimene ei tarbi. Kui ei tarbita, siis oleme kriisis, mis viib meid ettevõtete struktuuride lõhkumiseni ja kompetentsi kadumisele majanduses. Hirm rikub ka inimestevahelisi sotsiaalseid suhteid. Pinged väljenduvad muuhulgas lähisuhtevägivalla ja alkoholismi tõusus. See statistika ongi Eestis tõusuteel. Psühholoogid teavad, et kriisist väljudes tõuseb ka enesetappude arv.

Rootsi süsteemi oluline, kui mitte kõige olulisem komponent, on just hirmuviiruse ära hoidmine. Rootslased ei luba valitsusel end hirmutada, meie valitsus tellis seevastu suisa hirmutamiskampaania. Mingi erinevus nagu on. Teadlased teavad ja tunnevad hirmu leviku mehhanisme hästi, aga viiruse oma nii hästi ei tunne. Hirm on universiaalne. Hirmudest ja foobiatest, mida tekitavad näiteks traumad, on väga raske ja kulukas välja tulla ning see protsess on väga aeganõudev. Mitu psühholoogi on meie kriisikomisjonis? Mitu plaani on meie kriisikomisjonil inimeste psühholoogilise kriisiga toimetulekuks? Kas meil on mingi struktuur või lisaeelarve rahastus selleks?

Psühholoogid on välja arvutanud, et uute harjumuste tekitamiseks on vaja 21 päeva. See etapp on meil läbitud ja me ei tea, mis tulemustega. Ühiskondlike sekkumistega toimuvad käitumismuudatused, mis jäävad meid mõjutama kauaks. Kas need on vajalikud ja kas me oleme nendeks valmis? Seega on otstarbekas inimeste igapäevast käitumisjoonist muuta nii vähe kui võimalik, kuna tulemus võib olla ootamatu. Kas me eraldame inimeste sisemist ja välimist motivatsiooni midagi muuta? Seda võiks küsida kriisikomisjonis olev psühholoog. Sisemisest, vabatahtlikust motivatsioonist tulenevad muutused on tugevamad ja püsivad. Välimisest motivatsioonist ehk sunnist tulenevad muutused on palju nõrgemad ja ei ole ajas kestvad. Kas vangla parandab vangi? Milllist motivatsioonikõverat kasutab Eesti ja millist Rootsi?