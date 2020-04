FOTO | Prangli saarel puhkes tulekahju 

Uudis on täiendamisel.

Alates 27. märtsist kehtib Eestis tuleohtlik aeg. See tähendab, et looduses võib tuld teha ainult selleks ettenähtud kohas. Lõkke tegemisel nii looduses kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid ning tutvuda ka kohaliku omavalitsuse eeskirjadega lõkke tegemise kohta, mis võib seada lisapiiranguid. Lõket tohib teha vaid vaikse tuulega, jälgides tuule suunda, et tule tegemisel või grillimisel ei lendaks sädemed hoonetele, metsale, või muule põlevmaterjalile. Kindlasti võiks alati käepärast hoida esmased tulekustutusvahendid, näiteks ämbrit vee või liivaga.