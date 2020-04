Adik Levin | Tuberkuloosivaktsiin päästis Eesti praegu hullemast? 

Kas ravi on saladus?

Kui küsid esmatasandi arstiabis töötavalt kolleegilt, kuidas ravida, siis vastus on tavaliselt sarnane – ravi on sümptomaatiline. Konkreetne soovitus on selline, et kui palavik tõuseb, peab olema käepärast paratsetamool. Aga viirusevastased preparaadid või antibiootikumid? Nende kohta vastust mina saanud ei ole. Oleks hea, kui mõni esmatasandil töötav kolleeg kirjeldaks, missugune on Eestis soovitatud raviskeem. See ei peaks olema saladus.

Praegusel ajal on tõenduspõhist skeemi raske leida. Olen lugenud, et on riike, kes kaks korda kuus muudavad oma raviskeeme, kuna paralleelselt raviprotsessiga teevad keskused uuringuid ja kui on tehtud kindlaks, et see või teine ravi ei tööta, siis informeeritakse kohe eesliinil töötavaid arste. Oleks huvitav teada, kui tihti tehakse Eestis uute andmete saamisel korrektuuri ravitaktikas.

Kui mitte arvestada Saaremaa suurt epidemioloogilist möödalasku, on Eesti riik välja kuulutatud erakorralise situatsiooniga hästi hakkama saanud. Meie meedikute suurepärase töö tulemusena ei ole meil läinud USA ja Itaalia stsenaariumi järgi. Kuid on arvatavasti veel üks kaitseingel, mis kaitseb meid selle salakavala Covid-19 viiruse eest.

11. aprillil ilmus ajalehes The Daily Examiner Andrew Hough' sulest artikkel, kus väidetakse, et nendes riikides, kus on aastakümnete jooksul tehtud tuberkuloosivastast vaktsineerimist ehk BCGd, on koroonaviiruse Covid-19 surmasid tunduvalt vähem. Samal ajal on paljudes teistes riikides alustatud samasuguseid uuringuid ja kaks artiklit on juba valmis publitseerimiseks.

Autorid väidavad, et BCG vaktsiin mõjutab positiivselt inimese immuunsüsteemi, päästes väga paljusid inimesi surmast. Vahe on kolossaalne, sest USAs, Itaalias ja teistes riikides, kus on Covid-19 surmasid väga palju, ei ole aastakümnete jooksul tehtud BCG vaktsineerimist. Õnneks meil Eesti vabariigis on siiamaani seda vaktsineerimist tehtud peaaegu kõikidele. Alles praegu on meil arutusel, et BCG vaktsineerimine tuleks senisel kombel ära jätta ja seda tuleks hakata tegema ainult riskilastele, nii nagu on seda tehtud USAs, Itaalias, Hispaanias jne.

Arvan, et enne, kui ei ole tõenduspõhiselt uuritud BCG positiivset toimet võitluses Covid-19 viirusega, vaktsineerimise graafikut küll muuta ei tohiks. Nüüd, pärast seda koroonaviiruse pandeemiat, võib-olla lõpeb läänemaailma tervishoiusüsteemi mudeli pime kopeerimine.