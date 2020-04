Keeleinspektsioon utsitab McDonald’sit: McDrive pole mingi tõlkimatu sõna, see tuleb eesti keelde panna! 

Kuna võõrkeelsed väljendid McDrive ja McCafé on kaubamärgid, ei pea eestikeelne teave olema esikohal ega otsetõlge. „Siiski tuleb eestikeelne teave paigutada selliselt, et see oleks klientidele nähtavas kohas,“ lisas Tomusk toona. „Keelekorraldajad soovitavad ingliskeelse väljendi DRIVE kasutamisel eestikeelseks vasteks kaasaost, samuti võib kasutada muid sobivaid eestikeelseid väljendeid, nt sissesõit, osta kaasa vms.“

„Neid kaubamärke ei saa ega tohi tõlkida ühtegi kohalikku keelde ning kaubamärkidena ei oma need üheski keeles tähendust ja on väljamõeldud sõnad,“ kirjutas Janevski.

„Oleme nõus, et kaubamärke ei saa ega tohi tõlkida ühtegi kohalikku keelde, kuid me ei ole seda nõudnudki. Oleme oma kirjas palunud esitada eestikeelne teave ettevõtte tegevuskoha, pakutava kauba või teenuse kohta, nagu sätestab keeleseadus,“ kirjutas Tomusk Janevskile.

Tomusk ei lõpeta sellega, vaid teeb Janevskile veel valgustustööd. Kuidas saab kiirtoiduketi esindaja väita, et McCafé ja McDrive ei oma üheski keeles tähendust ja on vaid väljamõeldud sõnad?! „„McDrive“ on moodustatud olemasolevatest, konkreetse tähendusega keeleüksustest café (eesti keeles kohvik) ja drive (kaasaost) ning need tähistavadki McDonald'si kohvikut ja kaasaostu,“ selgitas ta.