OTSUSE OOTEL: eriolukorda pikendatakse minimaalselt kaks nädalat, maksimaalselt (esialgu) kuu 

Ratas käis kolmapäeval riigikogu infotunnis opositsioonile aru andmas. Küsimused puudutasid mõistagi koroonakriisi ja selle põhjustatud eriolukorda. „Millal see kõik lõpeb? Ma arvan, et ma olen kõige suurem toetaja selles, et see lõpeks nii ruttu kui võimalik. Tänase infotunni ajal võiks ära lõppeda,“ ütles Ratas, kuid lisas, et kahjuks ei luba haigestunute statistika lõpetada eriolukorda 22. aprillil kell kaks pärastlõunal.