VIDEOD JA FOTOD | Lapsevanemad protestisid Muraste kooli kolimise vastu 

Faktid on sellised: koolikohti peatsetele põhikoolilõpetajatele on juurde vaja. Harku vallal on olemas suurepärane, Eesti üks parimate õpitingimustega koolikompleks.

Valla laste, maksumaksjate, lapsevanemate huvide eest seistes on meil kaks valikut. Esiteks, jätame Meriküla koolikompleksi tuule ja vihma kätte ja surume peatsed põhikoolilõpetajad kitsasse Muraste kooli algklassiõpilaste vahele. Kooli direktori kinnitusel tähendaks see muuhulgas õppimist kahes vahetuses, saali ja raamatukogu muutmist klassiruumideks, kehalise kasvatuse läbiviimist kooli koridorides. Ning varem või hiljem ikka kulukat juurdeehitust koolile ajal, kui valmis ja lapsi ootav Meriküla õppekompleks seisab tuule ja vihma käes. Ma väidan, et esimene variant poleks üksnes Harku valla maksumaksja narrimine, vaid ka vastutustundetu eksperiment meie lastega.

Või teine variant, paneme meie lapsed õppima olemasolevasse Meriküla õppekompleksi, mis ei vaja enamat kui kerget värskendusremonti.

Väikese survegrupi argumendid on emotsionaalsed, aga nad ei räägi vallaelanikele kogu tõde – eeskätt seda, et soovivad oma tahtmist saada meie põhikoolilõpetajate hariduskvaliteedi ja õpitingimuste arvelt. Mina tõmban siia selgelt joone ja ütlen selgelt, et Harku vald selliseid inimkatseid lastega ei korralda.

Turvalisus on meile väga oluline ja seda on väljendanud kõik volikogu komisjonid ning töörühmad. Nõustume, et Meriküla spordi- ja õppekeskusesse viiv Tilgu tee on kitsas, kuid see on heas korras riigitee. Tilgu tee kui riigitee omaniku ülesandeid täidab maanteeamet, kes tagab riigitee korrashoiu ja kasutamise ohutuse. Veebruaris maanteeameti poolt teostatud ülevaatusel Tilgu teel puuduseid ei tuvastatud.