PPA kriisijuht: võtame praegust eriolukorda elude päästmise missioonina 

Juba mõnda aega on Tallinna ja teiste Eesti linnade tänavatel märgata suuremat politseinike kohalolekut. Ka politseiautode sireenid kõlavad tihedamini kui varasemalt.Kas see on profülaktika või ongi väljakutseid nii palju? PPA kriisijuht Priit Pärkna ütleb, et nad võtavad praegust eriolukorda elude päästmise missioonina. „Selleks kontrollime, et inimesed järgiksid kehtestatud kogunemis- ja liikumispiiranguid. Paljudest rikkumistest annavad meile hädaabinumbri kaudu teada kaaskodanikud. Koroonaviirusega seotud väljakutsed, nagu näiteks 2+2 reegli eiramine, on meie jaoks keskmise prioriteediga väljakutsed, kuhu reageerime kindlasti alarmsõitu tehes ja sellest nõuetekohaselt märku andes. Seetõttu on ka linnapildis märgata ja kuulda rohkem sireene,“ tunnistab Pärkna.