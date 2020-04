Riho Tapfer | Eesti ravimitootmise võimalikkusest 

Ekstreemsetes oludes pannakse ikka solidaarsus proovile, kuid on oluline, et esimesest paanikast üle saades mõistaksime, kui oluline on säilitada liikmesriikide omavaheline koostöö ning paindlikkus, et ravimeid oleks võimalik suunata just sinna, kus neid parasjagu kõige rohkem vaja on.

Ravimitootjad on väga mures uue koroonaviiruse põhjustatud riiklike piirangute ja kitsenduste pärast: need meetmed mõjutavad otseselt globaalseid tarneahelaid ning võivad ohtu seada lisaks ravimite kättesaadavusele ka ravimite kvaliteedi, ohutuse kui ka innovatsiooni. Kõik ekspordikeelud nendest riikidest, mis toodavad ravimeid tavaolukorras kogu Euroopale, toovad kindlasti kahju rohkem kui kasu. Samuti mõjutavad meid otseselt kõik muud meetmed, mis piiravad ravimite ja meditsiiniseadmete tootmist või tarnimist.

Ravimitootjad on koostöö Euroopa Komisjoniga tänaseks loonud nn green lane koridorid ravimitele ja muudele meditsiinitarvikutele. Samuti on EFPIA (Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsioon) käivitamas SPOC ehk nn single point of contact süsteemi, et oleks võimalik kiiresti tuvastada ja lahendada tarneprobleeme liikmesriikides. Ka Eestis on vaja mõelda paremini läbi süsteemid, kuidas tootjad ja/või müügiloahoidjad saaksid võimalikult operatiivselt infot ravimikasutuse kohta. Et vältida tarneprobleemide tekkimisi juba eos, oleks hea, kui tootjal ja müügiloahoidjal oleks operatiivne info nii ravimite väljakirjutamise, väljaostmise kui riigisiseste tarne kohta. Ka eriolukorras on tekkinud ootamatuid nõudlusi mõnedele ravimitele, kuid kui tootja saab sellest teada kuuajase või pikema viibega, ei ole palju variante probleeme ennetada.

Ravimitootjad on koostööaldid

EFPIA on üles kutsunud ka Euroopa Liidu valitsusi olema heades partnerlussuhetes tootjatega: Euroopa Liidul on praegu võimalus haarata juhtroll ka ELi väliste riikidega suhtlemisel üle maailma, et kaitsta reeglipäraselt toimivat kaubandussüsteemi.

Ravimite tootmine on globaalne: näiteks on suuremahulised ravimite toimeainete tootjad Hiina ja India. Kahjuks on tänaseks näha, et COVID-19 tõttu neis riikides kehtestatud piirangud mõjutavad ka ravimite tootmist. Õnneks on Euroopa ravimitootjad hetkel lühiajaliste toimeaine tootmishäirete eest kaitstud, sest tootjail on olemas varud. Samuti ei ole sulgetud kõiki tehaseid ning Hiinas hakatakse otsast juba ka avama vahepeal seisnud tehaseid. Samas ei ole praegu kõiki probleeme võimalik ette näha.

Eraldi teemaks tarnekindluse probleemide sees ongi väikeriigid – sest kahjuks on tavapärane, et kui vajadus suureneb, on väikeriigid tagaplaanil. On oluline, et meie riigijuhid võitleksid samamoodi meie patsientide vajaduste eest poliitilisel tasandil, nagu teevad seda tootjad ettevõtlustasandil. Samuti on oluline, et ka meie riigijuhid võtaksid ettevõtetega koostööd ilma eelarvamusteta.