KINDLUSTA TARGALT | Kasulik nipp: kui sõiduk seisab, pane ka kindlustus pausile! 

Võrreldes tavapärase liiklus- ja kaskokindlustusega on maksa siis, kui sõidad lahendust kasutaval inimesel võimalik oma kindlustusmaksetelt märkimisväärselt säästa. Eriti kasulik on E-kindlustuse lahendus mopeedide, mootorrataste või hobiautode omanikele. Samuti sobib see hästi neile peredele, kus on mitut autot, kuid mõnega neist igapäevaselt ei sõideta. Lisaks on nüüd E-kindlustuse rakenduses võimalik sõlmida ja hallata ka mitme sõiduki kindlustusi.