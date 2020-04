USA MEELEHÄRMIKS: Iraan saatis orbiidile riigi esimese sõjalise luuresatelliidi 

„Iraani esimene sõjaline satelliit Noor startis täna hommikul Kesk-Iraanist kahes etapis. Start oli edukas ja satelliit jõudis orbiidile,“ teatas Iraani riiklik telekanal. Satelliit Noor, mille nimi tähendab tõlkes „valgust“, saadeti maapinnast 425 km kõrgusele orbiidile, vahendab Reuters. Iraan kasutas Noori kosmosesse toimetamiseks satelliidikandjat Qased, mis kasutab tahke- ja vedelkütust. Täpsemat informatsiooni pole Iraani võimud Qasedi ega Noori kohta jaganud. Iraani kaardivägi avaldas, et sõjalise luuresatelliidi orbiidile jõudmine on näitab riikliku kosmosevaldkonna suurt edu ja uue arengu algust. Teatavasti eelnesid edukale katsele siiski mitu kuud kestnud ebaõnnestumised.

USA väidab, et Iraani käik rikub ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2231, milles keelatakse Teheranil tegeleda tuumarelvade tarnimiseks võimeliste ballistiliste rakettide arendamisega – sinna hulka arvestatakse ka tehnoloogiat, millega õnnestus satelliit orbiidile toimetada. Iraan väidab vastukaaluks, et nende kosmoseprogramm on rahumeelne ning nad on varem tagasi lükanud kõik Washingtoni üleskutsed raketiprogrammide lõpetamiseks. Iraani kaardivägi on ka korduvalt USAd hoiatanud, et ameeriklaste Pärsia lahe piirkonnas asuvad baasid ja lennukikandjad on nende rakettide laskeulatuses.