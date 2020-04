VIDEO | INFOTUNDIDE TOP | Kui inimesed piirangutest kinni ei pea, ei tee valitsus keeldudes mingeid leevendusi 

Igapäevasel asutusteülesel pressikonverentsil on kolmapäeval kohal terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht ja PERHi erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja dr Arkadi Popov, Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas. Teemad on hetkeolukord ja testimine, plaanilise ravi ja arsti vastuvõttude järk-järgulise taastumise korraldus ning piirangud kaubanduskeskustes.

Minister Taavi Aas teatas, et kuigi ta sooviks mai alguses taasavada kaubanduskeskused, sõltub see otsus suuresti inimestest endist. Kui inimesed liikumispiirangutest kinni ei pea, et tee valitsus Aasa sõnul piirangutes mingeid leevendusi.