Veeda ema või vanaemaga meeldejääv emadepäev – 6 ideed, mida ette võtta! 

Kodune spaapäev. Milline naine ei tahaks end poputada! Ja kui parasjagu spaasse minna ei saa, siis võib üheks päevaks luua ka koduspaa! Hangi selleks tarbeks kehakoorija, näomask, näokoorija ja kehakreem siit ning hakake pihta! Kindlasti saab palju nalja, teil on tore ning teie kaunis nahk tänab selle hoolitsuse eest!

Kodune meik ja seejärel fotosessioon koos emaga. Tühja sellest, kui te ei ole professionaalsed meikarid – valige hea kosmeetika ning laske sisemine meikar välja! Kui olete valmis ja sätitud, korraldage kodus, aias või looduses üks tore fotosessioon. Kui tahate ka ühiseid pilte, siis ärge unustage endlikeppi kaasa haarata.

Kokkamine. Kas kaks naist ikka mahuvad ühte kööki ära? Küll nad mahuvad, kui neil on ühine eesmärk – valmistada üks maitsev emadepäeva kook. Viimasel ajal on väga populaarseks muutunud ka leiva küpsetamine, kuid kui otsustate selle kasuks, siis ärge unustage, et selle tarbeks on juba enne vaja teha ettevalmistusi. Küpsetised, koogid ja leib sobivad imeliselt emadepäeva peolauale!

Sportlik tegevus. Kui ema või vanaema on aktiivne, siis võiks minna üheskoos jalutama või näiteks kepikõndi tegema. See ei võta väga võhmale, niisiis on hea samal ajal lobiseda.

Matk looduses. Kui veab, siis on mai teisel pühapäeval imekaunis ilm – mida muud siis teha, kui minna loodusesse? Nii raba matkarajad kui ka metsa matkarajad meelitavad kutsuvalt ning pakuvad toredat elamust.

Tegevused aias. Kas aimasid, et karantiini ajal on hüppeliselt kasvanud taimekasvatajate hulk? Taimi kasvatakse nii aias, rõdul kui ka aknalaual. Kui teil pole oma aeda, siis saate kodus istutada tomateid, lehtsalatit, porgandit, redist… Aias on eriti tore tegevus näiteks elupuu istutamine.