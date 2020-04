Hispaania politseil õnnestus tabada Euroopa üks tagaotsitum ISISe võitleja 

„Kinnipeetud mees veetis mitu aastat Süüria-Iraagi piirkonnas ja tal on omapärased isikuomadused, näiteks äärmiselt vägivaldne kriminaalne profiil. See seadis ta Euroopa politsei ja luureteenistuse huviorbiiti,“ seisis Hispaania siseministeeriumi avalduses. Koroonakarantiini ajal olid Põhja-Aafrika kaudu Hispaaniasse saabunud mehed madalat profiili hoidnud – nad väljusid korterist ükshaaval ning kandsid kaitsemaske, vahendab Reuters.

Algselt kahtlustati, et Bary on kurikuulus terrorist Džihaadi John, kes tappis 2014. ja 2015. aastatel kaamera ees võikalt mitmeid ohvreid, sealhulgas Ameerika ajakirjaniku James Foley. Veidi hiljem sai teatavaks, et Johni maski taga peitis end Mohammed Enwazi. Sky News kirjutab, et sellele vaatamata oli Bary Euroopa tagaotsitumate terroristide seas, kuna ohtlik mees olevat olnud Islamiriigi hierarhias kõrgel positsioonil ning teda kujutati mitmetel veristel propagandafotodel. Eksperdid arvavad, et Islamiriigi võitleja radikaliseerus, kui tema terroristist isa anti välja USA-le. Vanem Bary oli seotud Aafrika mandril mitmete pommirünnakutega, mistõttu saadeti ta 2015. aastal veerandsajandiks trellide taha.