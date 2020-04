OTSE | ERIOLUKORRA UUDISED: Tallinn on murekoht, minister Aas tahab kaubanduskeskused avada mai alguses 

Terviseamet: Tallinn on murekoht

Popov teatas alustuseks, et terviseameti jaoks on üks teravam teema plaanilise ravi taastamine. Popov tõi välja, et üks murekoht on ka Tallinna regioon, kus on positiivseid teste hakanud rohkem tulema. „Näeme, et aktiivsus on tänavatel päris suur, liiklust on ka palju. Me ei räägi sellest, et meie meetmed pole nii karmid kui varem, me räägime ainult plaanilise ravi taastamisest. Mul on suur palve Eesti rahvale ja Tallinna elanikele, et palun olge ettevaatlikumad,“ sõnas ta.

Perearstid: palun minge arsti juurde

Perearstide esindaja Karmen Joller teatas, et eriolukorras on nad viinud oma tegevuse võimalikult palju kaugtööle. „Tahan toonitada, et inimesed, kellel on väga vaja, tohivad tulla perearstikeskusesse. See on vaja lihtsalt eelnevalt kokku leppida. Meie soov on, et inimesed ei jõuaks arstide juurde liiga hilja. Meil on olnud juhtumeid, kus oleme pidanud inimesi pikalt veenma, et nad arsti juurde läheks.“

Aas: leevendused tulevad vaid siis kui oleme mõistlikud