OTSE | ERIOLUKORRA UUDISED: Tallinn on murekoht, inimeste aktiivne liikumine on viinud positiivsed testid tõusutrendi 

Popov teatas alustuseks, et terviseameti jaoks on üks teravam teema plaanilise ravi taastamine. Popov tõi välja, et üks murekoht on ka Tallinna regioon, kus on positiivseid teste hakanud rohkem tulema. „Näeme, et aktiivsus on tänavatel päris suur, liiklust on ka palju. Me ei räägi sellest, et meie meetmed pole nii karvid kui varem, me räägime ainult plaanilise ravi taastamisest. Mul on suur palve Eesti rahvale ja Tallinna elanikele, et palun olge ettevaatlikumad,“ sõnas ta.