Ratas soovib eriolukorda vähemalt kaks nädalat pikendada. Selgus ka uus mõõdik, mille järgi otsustatakse tingimuste leevendamine

„Siit me väljume hoopis teistsuguse ühiskonna ja teistsugune maailmana,“ hindas Ratas.

Milline see uus maailm või vähemalt Eesti saab olema? „Erinevad digitaalsed lahendused – peame neid veel jõulisemalt edasi arendama,“ mõtiskles peaminister. „Parimaid näited on e-õpe ja e-kool, aga ka toidu tellimine e-lahenduste läbi – jah, see on võitnud kriistingimustes veidi kauem aega, aga et lapsed tellivad oma näiteks saartel elavatele vanematele, on väga levinud.“

Ratase sõnul tuleb keskenduda ka suurtele sideprojektidele nagu elektrituru sünkroniseerimine, Rail Baltic, teedeehitus. Valitsusjuht toetab ta ka Tallinn-Helsingi tunneli plaaniga edasi liikumist ja kavade hetkeolukorra üle vaatamist.

Soome sidemete taastamiseni äkki kuu

Ratas loodab, et Eesti ja Soome vahel taastub normaalsem reisimisvõimalus mai teises pooles või juunis, aga see ei sõltu ainult Eestist.

Saaremaa võrkpallimatšid tulid ministeeriumi ja omavalitsuse kiuste

Sotsiaalminister Kiik sõnas, et Eestisse tõid koroonaviiruse üle 100 inimese ja ka Saaremaa võrkpallimatšita oleks riigisisene levik toimunud. Ometi on selge, et need mängud oleks tulnud ära jätta. Seda soovisid nii Saaremaa vallavalitsus kui ka ministeerium, kuid terviseamet lubas matšil siiski toimuda.