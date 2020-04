TOHOH! USA osariik kaebas Hiina valitsuse koroonakriisi tõttu kohtusse 

Missouri peaprokurör Eric Schmitt väitis tsiviilhagis, et Hiina ei näinud viiruse leviku peatamiseks piisavalt vaeva. Schmitti hinnangul on Missouri elanikud kannatanud kümnete miljardite dollarite suuruses majanduslikku kahju.

„Missouris on viiruse mõju väga reaalne – tuhanded on nakatunud ja paljud surnud. Pered on surevatest lähedastest eraldatud, väikeettevõtted sulgevad uksi ja palgapäevast palgapäevani elavatel inimestel on raskusi toidu lauale toomisega,“ mainis Schmitt Tema sõnul valetas Hiina valitsus maailmale COVID-19 ohtlikkusest, vaigistas rikkumisest teatajaid ning tegi haiguse leviku peatamiseks vähe tööd. „Nad peavad oma tegude eest vastutama,“ kinnitas Schmitt enesekindlalt.

Teisipäeval esitatud tsiviilhagi on suunatud Hiina valitsuse, sealse kommunistliku partei ja teiste riigi ametnike ja institutsioonide vastu. Õiguseksperdid usuvad, et osariik ei jõua sellise ettevõtmisega kaugele – juriidiline doktriin, mida nimetatakse suveräänseks puutumatuseks pakub välisriikidele põhjalikku kaitset USA kohtutesse kaebamise eest. Erandiks on vaid välisametnike poolt USAs toime pandud rikkumised.