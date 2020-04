USKUMATU LUGU: rinnaimplantaat päästis naise elu! 

Väljaande Plastic Surgery Case Studies teatel rääkis 30aastane naine võimudele, et oli parajasti tänaval kõndinud, kui tundis vasakul pool rinnas kuumust ja valu. Alla vaadates nägi naine verd, vahendab ajakiri People. Ta läks kohalikku erakorralise meditsiini osakonda, kus arstid avastasid vasakust rinnast nibu kohalt kuulihaava. Patsient toimetati kohe haigla traumakeskusesse. Lähemal uuringul selgus, et kuul oli pidama jäänud rinnakorvi parema rinna all. Kuuli trajektoor olnud selle sisenemiskohta arvestades täiesti ootamatu.

"Kuuli kõrvalekaldumise ainus allikas on vasak rinnaimplantaat," järeldati ettekandes. Tänu implantaadile ei jõudnud lähedalt tulistatud kuul südamesse. "Seega päästis implantaat naise elu." Operatsioonil eemaldati kuuli eemaldamiseks mõlemad implantaadid. Ilmnes, et kuul oli tunginud vasakusse kunstrinda, seal suunda muutnud ning tunginud paremasse implantaati nii tugevalt, et see pöördus rinna sees kummuli.