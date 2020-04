ÜRO toiduprogrammi juht: maailma ohustab pandeemia tõttu piibellike mõõtmetega näljahäda 

ÜRO alla kuuluva Maailma Toiduprogrammi (WFP) juht David Beasley ütles, et katastroofi vältimiseks on vaja kiiret tegutsemist, vahendab BBC. Äsja esitatud aruande kohaselt võib nälja all kannatavate inimeste arv kasvada 135 miljonilt enam kui 250 miljonile. WFP hinnangul on eriti ohustatud kümme riiki, mida mõjutavad muuhulgas ka sisekonfliktid, majanduskriis ja kliimamuutused. Nendeks on Jeemen, Kongo DV, Afganistan, Venezuela, Etioopia, Lõuna-Sudaan, Sudaan, Süüria, Nigeeria ja Haiti.

Juba enne pandeemiat tabasid Ida-Aafrika ja Lõuna-Aasia riike toidupuudust põhjustanud tõsised probleemid – põud ja aastakümnete suurim kahjurite levik. Videokonverentsi ajal ÜRO Julgeolekunõukogu poole pöördudes teatas Beasley, et maailm peab tegutsema targalt ja kiiresti. „Meid võib vaid mõne kuu jooksul tabada mitu piibellike mõõtmetega näljahäda. Tõsiasi on see, et aeg pole meie poolel,“ hoiatas WFP juht. Ta teatas siiski lootusrikkalt, et ÜRO suudab teadmistepagasi ja partnerluse abil koostada meeskonnad ja programmid, mis on vajalikud selleks, et COVID-19 pandeemia ei muutuks toidukriisi katastroofiks.