Keskkonnaministeerium tahab kehtestada kaitsealadel raierahu ning suurendada karistusmäärasid rikkumiste eest 

Seaduses on ka võimalus, et linnurahu aega saab vastavalt kevade varasemale või hilisemale saabumisele nihutada.

„Raietööde keelamine on tarvilik, et meie metsalinnud saaksid rahulikult pesitseda,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk looduskaitseseaduse plaanitavat muudatusi kommenteerides. „On igati loogiline, et looduskaitsealadel linnurahu peetakse."

Lindude heaolu huvides on looduskaitseseadusse tehtud veel üks muudatusettepanek. See täpsustab linnukaitse sätteid puiduraidmete tõstmisel, veol ja kasutamisel. Seejuures tuleb arvestada, et mitmed linnuliigid ehitavad pesi oksahunnikutesse ja näiteks hakkpuidu tegemisel need pesad hävivad.