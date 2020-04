VIDEO | Tallinna linnapea: arvestame, et kõik suvised suurüritused jäävad ära 

Linnapea tõi esimese asjana välja selle, et praegu Tallinna tänavatel toimuv on muret tekitav. „Viimasel ajal on olnud rohkem juttu piirangute leevndamisest ja ma saan aru, et see on kõik tänu meie ühisele pingutusele, et me saame leevendamisest praegu rääkida. Aga samas me saame aru, et meil on tõenäoliselt veel vaja piiranguid pikendada. See on adekvaatne, sest nakatunute arv jätkuvalt kasvab. Näeme, et inimesed lähtuvad praegu eelkõige positiivsetest uudistest,“ rääkis ta ja lisas, et loomulikult on kõik pärast viit nädalat piiragutest väsinud. Kõlvart tõi välja, et tänavatel on aina rohkem inimesi ja see on toonud kaasa negatiivsed tagajärjed. „Rohkem inimesi jõuab traumapunktidesse ja saime eile teada, et Tallinnas on nakatumiste arv kerges tõusutrendis,“ ütles ta.