„JÄRGMINE PEATUS“ | ESIMEST KORDA VIDEOS: Brasiilias juutuuberiks hakanud eestlanna: paljud brasiillased tunnevad huvi eesti keele õppimise vastu! 

Tänase saate külaline Marili Milt on elanud ligi kuus aastat Brasiilias. Mis pidi olema ajutine faas elus, on muutunud: ta on abielus brasiillasega ning neil on väike poeg. Veelgi enam, Marili kurdab, et ei räägi nüüdseks eesti keelt enam nii ladusalt kui varem.

Marili räägib saates brasiillastest, nende peredest ja kommetest, sealmail äri ajamisest ning oma juutuuberi ametist. Marili YouTube’i kanal kannab nime Europeia no Brasil (Eurooplanna Brasiilias), mille populaarsemad videod on saanud lausa 160 000 vaataja kanti. Marili kinnitab, et paljud brasiillased tunnevad huvi nii Euroopa, Eesti kui ka eesti keele õppimise vastu.

Vestlust juhib Liina Metsküla. Video katteplaanid pärinevad Marili Milti erakogust, video pani kokku Märt Niidassoo.