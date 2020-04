KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 2,5 miljoni diagnoositud nakatunu, 177 000 surma ja 695 000 tervenenu. Rootsis oli seni ohvriterohkeim päev 

Enim nakatunuid on ametlikel andmeil tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 819 175. Eile teavitati riigis 25 985 uuest juhtumist, mida on veidi üle 2000 inimese võrra vähem kui eelneval päeval. 100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel viis riiki: Hispaania (204 178), Itaalia (183 957), Prantsusmaa (158 050), Saksamaa (148 453) ja Suurbritannia (129 044). Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Türgi, Iraan, Hiina ja eilsest saati ka Venemaa. Meie idanaabrite juures lisandus eile 5642 uut nakatunut. Palju haigusjuhtumeid on ka väiksemates Euroopa riikides Belgias, Hollandis ja Šveitsis – kõigis kolmes üle 28 000. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,14 miljoni nakatunu.

Enim surmajuhtumeid on samuti USAs – 45 343. Järgnevad Itaalia (24 684), Hispaania (21 282), Prantsusmaa (20 796), Suurbritannia (17 337), Belgia (5998), Iraan (5297), Saksamaa (5086), Hiina (4632) ja Holland (3916). Hiinas pole alates 17. aprillist ühtegi COVID-19 põhjustatud surma kinnitatud – tol päeval korrigeeriti vastuolulist Wuhani statistikat. Tuhande ohvri piiri ületavad veel Brasiilia, Türgi, Kanada, Rootsi ja Šveits. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba ligi 108 000 ohvrit.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (15 322/1765), Venemaa (52 736/456), Soome (4014/141), Leedu (1370/38), Läti (748/9). Soomes tõusis surmajuhtumite arv andmete korrigeerimise tõttu.

Rootsis seni ohvriterohkeim päev

Rootsis teatati eile, et ainuüksi viimase ööpäevaga suri 185 inimest. Nii palju uusi ohvreid pole riigis seni lisandunud. Eelmine ohvriterohkeim päev oli 15. aprillil – siis tuvastati riigis 170 surmajuhtumit. Suur hüpe tuleneb tõenäoliselt sellest, et nädalavahetusel tehtud proovide andmete edastamine viibis. Ka varem on riigis pühapäeval ja esmaspäeval madalad numbrid olnud, mis on seejärel teisipäeval ootamatult kõrgele tõusnud.