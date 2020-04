Tallinlased hakkavad eriolukorrast väsima? Vanemad toovad mudilasi jälle lasteaeda 

On see väsimus piirangutest või vajadus ise tööle naasta, kuid tallinlased on üha agaramalt hakanud lapsi taas lasteaeda tooma. Kuu aja tagusega võrreldes on lasteaedades kohal käivate laste arv kahekordistunud.

„Jaa, muidugi!“ vastab Sitsi lasteaia direktor Irina Voinova küsimusele, kas nendegi lasteaeda on hakatud jälle lapsi tooma. „Ilm on ilus ja lapsevanemad hakkavad jälle tulema. Meil on ilus ja korralik õueala ka.“