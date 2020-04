Politsei püüab joobes ja vägivaldseid noori 

Alaealistega seotud väljakutsete arv on nädalast nädalasse kasvanud, teatab siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektorile ja sotsiaalministeeriumi kantslerile.

Ajavahemikus 13.–15. nädal on registreeritud 31 avaliku korra rikkumist, on tabatud 51 joobes alaealist, öörahu on rikkunud 40 noort ja 2 + 2 liikumispiirangust pole kinni pidanud 284 alaealist.