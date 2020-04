Korrarikkumiste arv aina kasvab: politsei tabab üha rohkem joobes ja vägivaldseid noori 

Ajavahemikus 13.–15. nädal on registreeritud 31 avaliku korra rikkumist, on tabatud 51 joobes alaealist, öörahu on rikkunud 40 noort ja 2 + 2 liikumispiirangust pole kinni pidanud 284 alaealist.

Siseministeeriumi kantsler märkis, et lapsed kogunevad avalikes kohtades, sh piirangutega mänguväljakutel. „Tõenäoliselt kas noorte väsimus ja tüdimus kodus püsimisest või levinud arusaam, et viirus nooremaealistele ei nakku, kogunetakse avalikult 2+2 reeglit eirates - pargid, mänguväljakud, parklad,“ selgitas kantsler. Sama on tõdenud lisaks politseile ka päästjad, kes on abiks patrullimisel, lisas ta. "Siin on politsei hinnangul oma osa ka lapsevanematel, kes julgustavad lapsi õue minema, sest avalikus kommunikatsioonis on jäänud kõlama, et lapsed ei nakatu koroonaviirusesse, kirjutas kantsler pöördumises omavalitsuste poole.

„Lintidega piiratud mänguväljakutel käiakse endiselt mängimas ning kahjuks tuleb ette ka sealse vara lõhkumist ja rikkumist,“ seisab pöördumises omavalitsuste poole.