Tartus puistas vargajõuk loomade varjupaika 

Mõlemal korral jäid pätid turvakaamerate vaatevälja ning seetõttu on Tartu varjupaiga projektijuht Kirke Roosaar kindel, et tegu on sama vargabandega. „Isegi samad riided olid seljas. Ühel oli seljas ka eriti silmatorkav jope, milliseid kohtab väga harva. Kolm meest tulid kontorihoone juurde ja hakkasid plastakent lahti kangutama. Aga aken ei avanenud ka raudkangiga,“ räägib ta. Kurjategijad viskasid viimaks aknasse kivi, mispeale käivitus varjupaiga häiresüsteem ning pätid lasid jalga.