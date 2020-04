Nordica küsib riigiabi üle 20 miljoni euro, LOT panustada ei taha 

"LOT-ilt ei ole me mitte mingisugust abi saanud ega ei ole ka saamas. Peale seda, kui hakkas probleem pihta, siis nad, viidates force majeure'ile, teatasid nad kõikide oma tellitavate lendude lõpetamisest ja on andnud vihje, et nad selle aasta lõpuni neid ei soovi ja meie ettepanekule suurendada ühiselt osanike poolt osakapitali Regional Jetis, viies selle seadusega nõutud tasemele, nad on vastanud eitavalt," kommenteeris Nordic Aviation Group AS-i juhatuse liige Erki Urva.