Eesti uudised Tähelepanu, üheksandikud! Gümnaasiumi kandideerimise kord hakkab selguma Asso Ladva , täna, 21:05 Jaga: M

GALERII

(Illustreeriv foto.) Foto: Mati Hiis

„See nõrk koht on olemas, et lapsevanem istub testi ajal teisel pool lauda ja ütleb õiged vastused ette. Aga me oleme mingis mõttes kriisiolukorras ja me ei saa üksteist lõputult kahtlustada,“ tunnistab Tartu Jaan Poska gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi, et uute õpilaste valik Tartu gümnaasiumidesse on tänavu suuresti usalduse küsimus.