Maailm WHO: koroonaviirus ei ole inimese kätetöö Toimetas Greete Kõrvits , täna, 22:15 Jaga: M

SARS-CoV-2 ehk koroonaviirus mikroskoobi all. Foto: NIAID-RML/Handout via REUTERS

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kinnitas, et kõik olemasolevad teaduslikud andmed viitavad sellele, et koroonaviirus pärineb loomadelt.