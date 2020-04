PULK NINNA! Ameerika laseb turule esimese koduse koroonatesti 

Ettevõtte LabCorp kodused proovikomplektid peaksid jõudma turule kõigis osariikides ning see on ainuke omalaadne, millele kehtib ravimiameti luba. Materjal analüüsi jaoks kogutakse ninna lükatava pulga abil ning niimoodi saanud proov on teadlaste sõnul täpselt sama täpne kui see, mida antaks arstikabinetis või haiglas.