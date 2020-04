Ženja Fokin: just see tegevus on karantiiniperioodil minu number üks! 

„Sport on elustiil,“ teatab Ženja temale omase joviaalsusega ning kinnitab, et see oli nii ka enne eriolukorda. „Kui minu igapäevane leib on tõesti kaltsumajandus, nagu ma seda hellitavalt nimetan, siis liikumine on minu jaoks alati olnud prioriteet.“ Kui ta käis klientidega varem personaalselt šoppamas, siis oli füüsiline osa päevast väga oluline, sest piisav liikumine tagab ka korras mõistuse.

Fokin on tihti ümbritsetud paljudest inimestest, erinevatest projektidest ja tegemistest, kuid trennist leiab ta vajaliku aja iseendale. „Inimestena teeme oma päevaplaane – tööasjad, meilidele vastamine, kodused tegevused, perekond, väljasõidud. Trenni paneme me tihtipeale sinna nimekirja lõppu. Nüüd olen ma oma maailma teistpidi pööranud ja trenn on minu jaoks esimene asi hommikul. Kui ma kohe seda ära ei tee, siis pärast olen juba väsinud ja muud asjad vajavad tegemist,“ jutustab Ženja.

Ženja on aktiivselt kasutanud uut Huawei GT 2e nutikella, mis on kui personaaltreener ja vaimne tugi sinu randmel. „GT 2e nutikell pakub mulle suurema elamuse kui ükski varasematest kelladest. Sellel on väga äge unerežiimi jälgimine ja põhjalik tagasiside. Valida saab saja treeningstiili vahel ja kell näitab ka SpO2 taset ehk vere hapnikusisaldust. Et kui ma tahan ikkagi kodus lisaks joogale teisi harjutusi jälgida, siis kell annab mõnusa graafilise tulemuse. Minu uus P40 Pro nutitelefon on kellaga sünkroniseeritud ja need on nüüd minu kaks parimat sõpra,“ seletab ta.

Ženja sõnul annab selline nutikell vabaduse ja võimaluse ennast paremini motiveerida. Ei ole olemas kättesaamatuid eesmärke ja samm-sammult on võimalik liikuda oma unistuste suunas. „Füüsilise aktiivsusega jaksan ma päriselt kuidagi rohkem teha. Praegu on alles pealelõunane aeg ja mul on kõik päeva olulised asjad tehtud ning ligi viis kilomeetrit juba liigutatud. See on väga äge!“ õhkab Ženja.

Ta tõdeb, et õue jooksma minemine ei nõua ju liikmekaarti või liikmetasu, see on endiselt tasuta. Väga heaks motivaatoriks on aktiivne sõpruskond, kellega koos ennast liigutamas käia, kuid Ženja sõnul on kõige olulisem kokkulepe iseendaga. „Panen juba eelmisel päeval trenniplaanid paika ja see aitab järje peale olla,“ sõnab ta.

Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul viis ettevõte Balti riikides karantiiniperioodil läbi sportimise uuringu. „Tulemused näitavad, et inimesed treenivad üksi kodus olles 2-3 korda nädalas ning ligi pooled vastajad kasutavad selle jaoks nutiseadmeid. Kuna kõige rohkem kasutavad inimesed nutikellasid ja aktiivsusmonitore, siis on oluline, et seadmed suudaksid kasutajale pakkuda kõige täpsemat ja vajalikumat teavet – aitaksid kaasa nende treeningtulemuste saavutamisele ja tervise hoidmisele. Huawei on oma uute elustiilitoodete loomisel need just peamiseks eesmärgiks võtnud,“ selgitab Mishina.