Juhtkiri | Kallis autokütus viib raha Eestist välja 

Kui praegu maksab diislikütuse liiter Eestis 1,20 eurot, siis lubasid ju kütusefirmad alandada hinda 14 sendi võrra, kui selle liiter maksis veel 1,25. Kui see hakkaks maksma ka 1,06 eurot, kuid Lätis on samal ajal selle hind 89 senti, siis on raske leida põhjust, miks peaksid kaugvedajad hakkama tankima Eestis, kui suurveok võidab ainuüksi ühe Lätis või Leedus tehtud tankimisega ligi paarsada eurot. Aktsiisilangetus võib osutuda liiga kasinaks, et hakata oodatud tulu andma.

Piiride taasavanedes hakkavad ka Lõuna-Eesti autoomanikud Lätis tankimas käima, sest bensiiniliiter maksab seal kõigest 92 ja Leedus 95 senti meie 1,20 vastu. Peale selle traditsiooniline osturing sealsetes toidupoodides ja ehitusmaterjalide kauplustes. Nii voolabki raha Eestist välja, kuigi kriisi üleelamiseks oleks meil seda väga vaja, et siinset elu toetada.

Praeguse seisuga on Eesti Euroopas kümne kõige kõrgema kütuste hinnaga riigi piirimail –kõrvuti kõrge elatustasemega lääneriikidega. Kui arvestada seda, et meil põhjendati krõbedaid aktsiise pikka aega teedeehituse vajadusega, siis on Leedus kütus küll veerandi võrra odavam, kuid teed on seevastu meie omadest paremad ja uute kiirteede ehitus käib sellise tempoga, millist pole Eestis kunagi nähtud.

Jääb mulje, et meil ei proovitagi leida tarbijale soodsamaid lahendusi, küll aga on alati varrukast raputada põhjendusi, miks me ei saa ka maailmaturu suurte hinnalanguste korral oma hindu langetada. Küll on müümata kallid laovarud liiga suured, küll on sõlmitud pikaks ajaks krõbedate hindadega lepingud, küll on kriisiolukorras kütusemüük langenud, ja seega tuleb tarbijalt raha kättesaamiseks hinda kõrgel hoida.