Eesti sai ootamatult Vene ja Ukraina sõnasõja tallermaaks 

Väidet, et Venemaa üritab nõnda läbi viia oma demokraatiavastaseid mahhinatsioone, peetakse saatkonnas labaseks. „Ukraina saatkond Tallinnas on üks selliseid kurikuulsaid prohveteid. See meenutas isegi legendi Trooja hobusest. Ilmselt on selle eesmärk utsitada hooletuid ja kergemeelseid eestlasi olema valvel näilise Vene ohu ees,“ lisati iroonitsedes.