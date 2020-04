Maive Rute | Kas tavaline tuleb tagasi? 

Praegune eriolukord, kus tehakse laialdaselt kaugtööd ning lapsed on koduõppel, on välja toonud vajaduse telekommunikatsioonitaristut edasi arendada. Koroonakriis võib meid kiirendatud korras juhatada digitaalsemasse ja rohelisemasse tulevikku. Eestis võiksid näiteks paljud pered võtta oma senise suvekodu aasta ringi kasutusse teise elukohana. Päikesepaneelid ning elektriauto hoiavad pendelelu sõidukulud madalad. Piisava võimsusega internet aga võimaldab teha edukalt kirjatööd või videokohtumisi ka oma aianurga roheluses.

Maailmamajanduses võib epideemiakogemus kiirendada üleminekut täisautomaatsetele tootmisliinidele. Ilmekas näide on Tesla uus tehas Hiinas, kus sajad erksavärvilised robotid tootmissaalis väsimatult uusi autosid kokku monteerivad, vaid mõni insener jälgib olukorda arvutiekraanilt, kaitsemask muidugi ees. Vajame ka Eestis tugevat, rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist tööstust, et pakkuda töökohti ning muidugi ka praeguse kriisiga kogunevat laenukoormat tagasi maksta.

Arvan, et koroonaepideemia mõjutab ka meie eelistusi. Juba praegu on Eesti euroalal kolme väikseima sularahakasutusega riigi hulgas, aga paistab, et hakkame sularahaga edaspidi veelgi vähem maksma. Inimesed eelistavad elektroonilisi ülekandeid ning ostukohtades aina enam viipe- ning mobiilimakseid.

Me oleme ühiskonnana saanud kiirkorras mitmesuguste digiteenuste masskoolituse ja avastanud, et nii on täitsa mugav. Videonõupidamised, veebikursused, audioraamatud, toidu koju tellimine ja muu selline on meil nüüd hästi käpas. Seda digidžinni enam pudelisse tagasi ei aja. Elu eriolukorras on meid õpetanud taas rohkem rõõmu tundma ka lähedastest inimestest ja lihtsatest asjadest. See rõõm võiks meil uude tavaellu tagasi pöördudes ikka meeles seista.