FOTOD | MAHUD LAES: Tallinnas tegutsevad lisaks Omniva automaatidele ajutised pakipunktid 

"Me oleme praktiliselt läinud üle kahes vahetuses tööle. Täna teenindatavaid mahte me oma varasemates prognoosides oleme prognoosinud 2021. aasta jõuludeks. Eelmine nädal oli absoluutselt kõigi aegade kõige tipum nädal – me räägime 40protsendilisest kasvust," sõnas Itella Estonia pakiveoteenuste osakonna direktor Rauno Parras esmaspäeval "Aktuaalsele kaamerale".

Omniva juhatuse liige ja pakiäri juht Andre Veskimeister nentis samas saates, et kui Tallinna kesklinna automaadid on tühjad, siis äärelinna omad näevad vett ja vilet. Seda seetõttu, et kodus töötavad inimesed enam igapäevaselt kesklinna ei satu. "Tallinna linna äärealad on väga suures pakkide uputuses," nentis ta.