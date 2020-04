Eesti uudised 90 MILJONIT RIPAKIL: miks pole juba kuu aega keegi napsanud Eurojackpoti peavõitu? Viljar Voog , täna, 15:10 Jaga: M

„Peavõidu väljatulek sõltub juhusest, selle põhjuseks ei ole kindlasti eriolukorrast tulenev müügilangus,“ selgitas Eurojackpoti pikka võidupõuda Annely Luikmel Eesti Lotost. Foto: Stanislav Moškov

Eurojackpoti peavõit püsib välja jagamata juba veebruari keskpaigast. Mida kõrgemaks on kasvanud rahasumma, seda rohkem peaks ostetama pileteid ja see kergitab võidu väljaloosimise tõenäosust. Samas on käimas koroonakriis ja paljude inimeste majandusolukord pigem nadi – kas sellest tingitud ettevaatlikkus on põhjus, miks on potentsiaalne peavõit juba neljandat nädalat maksimaalne?