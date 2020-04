Eesti uudised ÕL VIDEO | Kuidas Tallinna vanalinna söögikohad kriisiajal hakkama saavad? Gitta Riener | Video: Erki Pärnaku , täna, 18:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Erki Pärnaku

"Mulle tundub, et vanalinnas on kõigil selline olukord, et tuled on põhimõtteliselt kustus. Nii ka meil," räägib restorani Leib juhatuse liige Kristjan Peäske.