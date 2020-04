Proviisor vastab: kuidas turgutada organismi, võidelda viirustega ning mis kasu on supertoitudest? 

Nimi „supertoit“ viitab kõrge toiteväärtusega looduslikele allikatele, mis toimivad kasulikult meie organismi funktsioonidele ja aitavad seeläbi kaasa heale tervisele ja pikemale elule. „Supertoidud on saadused otse puhtast loodusest, need sisaldavad väga suurt kogust vitamiine, mineraalaineid, antioksüdante, kiudaineid, rasvu ja valke. Supertoidud on väga toitaineterikkad,“ selgitab Eda Randla. Eestis võib supertoite leida nii metsast kui koduaiast – need on näiteks mustsõstrad, vaarikad, punapeet ning karulauk.

Asjatundja nendib, et paraku ei söö suur osa inimestest tasakaalustatult ega soovitustele vastavalt. „Ei maksa siis imestada, et inimesed ei saa kätte õiges koguses toitaineid. Organism peab toidust saama nii elutegevuseks piisava koguse energiat kui ka kõik vajalikud toitained. Tasakaalustamata ja ühekülgse toitumisega tekkiv toitainete puudus mõjutab organismi heaolu mitmel viisil ja võib viia tõsiste haiguste tekkeni,“ osutab ta.

Foto: Envato Elements

Loomulikult on tasakaalustamata toitumise üks tagajärg ka kaaluprobleemid. „Toidulisandite kasutamise eesmärk on vajadusel tavatoitu täiendada ja pakkuda vajalikke toitaineid või muid aineid kontsentreeritud kujul. Need ei ole mõeldud ravima, leevendama ega ennetama ühtegi haigust,“ sõnab ta. Oskusliku toitumisega ja toidu tõhustamisega saab ära hoida enneaegset vananemist ning vähendada individuaalsest ainevahetuse omapärast tingitud probleeme.

Turguta immuunsust

Praegusel ajal on inimeste jaoks eriti oluline kaitsta end viiruste eest – mida võiks nende vastu astumiseks tarvitada?

„Tundub imelik, et on võimalik lennata Kuule ja Marsile, kuid ei olemas ravimit meid igal talvel kimbutavate viirushaiguste vastu,“ muigab proviisor ja lisab: „Põhjus on selles, et eksisteerib mitmeid erinevaid viiruseid, mis põhjustavad sarnaseid sümptomeid. Lisaks sellele on nad väga osavad muundujad. Isegi kõige võimsam antibiootikum on võimetu viiruse ees. Ainuke tõsiseltvõetav ja toimiv vahend võitluses viiruste rünnaku vastu on meie isiklik immuunsüsteem. See vajab aga kindlasti mõningast toetust.“