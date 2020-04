ELUJÕULINE: kinotehniku fanatismil püsinud Märjamaa kino loodab ka kriisiaja üle elada 

Koroonaviiruse poolt kinodele antud kõrvakiil oli karm ning ootamatu. Ometigi hellitavad Eestis tegutsevate suuremate kinode esindajad lootust, et tulevik ei ole nii tume, kui esialgu tunduda võib. On ju kinokultuur varemgi suurtest kriisidest võitjana välja tulnud.

Samal teemal Eesti uudised KRIISI VALUS KÕRVAKIIL! Eesti kinojuhid loodavad pildile jääda: „Tagavaraplaanid muutuvad iga nädalaga.“ Siiski helgivad paljude kinokettide selja taga julgustavalt suurlinnade tuled ja nende hiilguses elavate sadade, tuhandete ning sadade tuhandete inimeste silmapaarid. Igaüks neist silmapaaridest omab potentsiaali, et varem või hiljem jõllitada ekraani kinosaalis. See on miski, millega iga kodumaine kino eputada ei saa.

Märjamaal asuvas rahvamajas on juba aastakümneid tegutsenud väike kino, mille nimeks Helk. Pisut enama kui 2600 inimesega linna au ja uhkust on elus hoidnud kinotehnik Hans Veimann. Tänavu 1. juulil täitub tal selles rollis ümmargused 50 aastat.

„Vene ajal pandi kinod kinni, aga tema näitas ikka,“ meenutab Voolaid kinotehnik Hansu filmilembust, „Tänu temale on Märjamaal kino säilinud.“ Selgub, et Veimanni näol on tegemist oma ala tõelise fänniga, kes annab endast kõik, et kohalikud filmisõbrad meelelahutuseta ei jääks. Voolaid toob näite, kuidas kinomehaanik kasvõi vabal päeval populaarsetele filmidele lisaseansse korraldab.

Enne eriolukorda toimusid seansid viiel päeval nädalas, lisaks korraldati eriseansse näiteks lasteaedade ja koolide tarbeks. Voolaidi sõnul on maakohtade eeliseks see, et suhtlus on vahetu ning sääraseid kiireid graafikumuutuseid on lihtne organiseerida.

Voolaid ei usu, et kino Helk peaks pärast koroonakriisi lõppu uksed sulgema. Tulevikku on praegu küll raske ennustada, ent kohalike filmilembus (rääkimata soodsatest piletihindadest) peaks olema piisav, et Märjamaa kinokultuur jätkuks.