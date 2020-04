Myanmaris tapeti koroonaproove transportinud WHO töötaja 

Hukkunud autojuhi isa sõnul oli poeg WHOs kolm aastat töötanud. „Mu süda on murtud. Püüan end rahustada, kinnitades endale, et ta suri eesliinil oma kohust täites. Ta läks sinna keset võitlusi, kui paljud seda teha ei julgenud,“ rääkis isa Htay Win Maung.

Myanmari sõjavägi ega ka Arakani Armee (AA) rünnaku eest vastutust ei võtnud, vaid süüdistasid hoopis teineteist. Arakani mässulised, kes soovivad riigi lääneregioonile suuremat iseseisvust, on kindlad, et rünnaku taga olid valitsusväed. „Miks sõjavägi neid tulistaks? Nad töötavad meie ja kogu riigi heaks,“ sõnas sõjaväe kõneisik kindralmajor Tun Tun Nyi. Valitsusväed ja Arakani mässulised on juba üle aasta ägedat võitlust pidanud, ent kokkupõrked on viimasel ajal eriti intensiivseks muutunud.