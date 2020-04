VIDEO | INFOTUNDIDE TOP | Terviseamet: täna on meil üle pika aja head uudised 

Igapäevasel asutusteülesel pressikonverentsil on teisipäeval kohal terviseameti peadirektor Merike Jürilo, riigihalduse minister Jaak Aab ning haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand. Teemad on hetkeolukord ja testimine, kohalike omavalitsuste pakutav sotsiaalabi, isikukaitsevahendid ning uus koroonaviirusega seotud teadusprojekt.

Merike Jürilo teatas, et Eestis on hakatud samm-sammult taastama plaanilist ravi, mis on alates eriolukorra välja kuulutamist seisakus olnud. See on Jürilo sõnul üle pika aja hea uudis. Lisaks on stabiliseerumas koroonaviirusesse nakatunute arv.