Muuseum kogub noorte muljeid eriolukorralisest koolivaheajast 

Asso Ladva , täna, 13:32

VAHEAJA MULJEID KRIBAMA: Eesti Rahva Muuseumi haridusekeskuse juhataja Kaari Siemer ütleb, et lisaks täiskasvanute koroonamuljetele ootab muuseum noorte mälestusi koolivaheajast eriolukorra tingimustes. Foto: Aldo Luud

„Kui alguses tundus, et eriolukord ja kodus õppimine on üks suur koolivaheaeg, siis oma laste pealt ma näen, et koolis käia oli palju toredam. Me ootamegi laste emotsioone ja mälestusi, kas koolivaheaeg eriolukorras on ikka eriline või mil kombel on see vaheaeg teistmoodi kui tavaliselt,“ ütleb Eesti Rahva Muuseumi hariduskeskuse juht Kaari Siemer.