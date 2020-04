Eesti kukkus pressivabaduse pingereas mitu kohta, põhjuseks EKRE surve ja Postimees 

Eesti oli 2018. aastal terves maailmas pressivabaduse poolest 11. kohal. Alates 2016. aastast oli Eesti pingereas vaid tõusnud, kuid möödunud aasta põhjal kukkus Eesti 14. kohale.

Vabaühendus tõi välja, et lisaks välisele rünnakule, piirati pressivabadust ka ühest Eesti kõige olulisemast uudistetoimetusest. „2019. aastal tulid teated, et Eesti vanima ajalehe, Postimehe, omanik on sekkunud ajakirjanike töösse ja on kasutanud ajalehte selleks, et propageerida oma konservatiivset maailmavaadet ja reklaamida oma teisi ärisid. Peaaegu kõik uuriva- ja arvamustoimetuse ajakirjanikud panid selle peale oma ameti maha,“ kirjeldas RSF.

RSF märkis, et Eesti on väike riik, milles on meediajuhtide kontsentratsioon kõrge. Sellepärast tekitasid eelmise aasta sündmused Eestis suurema arutelu pressivabaduse üle.

„Eesti pressivabaduses mängib rolli ka Venemaa propaganda. 2019. aasta lõpus sundis Eesti kremlimeelse kanali Sputniku oma Tallinna kontori sulgema,“ teatas RSF ja lisas, et selle tagajärjel on Venemaa alustanud globaalset kampaaniat Eesti vastu, kuulutades, et Eesti piirab Vene meediat.