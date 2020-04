Repliik Küsimus | Kas politsei positsioneerib koroonahaigete mobiilide abil nende asukohta? Arvamustoimetus , täna, 13:13 Jaga: M

Foto: STANISLAV MOSHKOV

Inimeste positsioneerimise suhtes mobiilide abil on rõhutatud, et vastav andmetöötlus on anonüümne, samas kirjeldas viirust põdenud blogija Heidi Hanso, et politsei jälgib konkreetsete inimeste liikumist: „Minu tuttavatele on /politsei/ helistanud ja tõepoolest nad jälgivad koroonapositiivsete liikumist. /…/ Seetõttu, et politsei sulle ei helistaks, jää koju.“ Õiguskantsleri seisukoht mobiilide jälgimise kohta on, et “konkreetset inimest sellisel viisil jälitama hakata ei tohi, see on täiesti keelatud.“