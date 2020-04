Maailm MIS TOIMUB? Levivad kuuldused, et Kim Jong-unile tehti südameoperatsioon ja ta on tõsiselt haige Toimetas Aare Kartau , täna, 12:54 Jaga: M

GALERII

Välismaailm ei tea, mis täpsemalt Põhja-Korea liidriga toimub. Kas mees on tõesti tõsiselt haige? Foto: EPA/Scanpix

Põhja-Korea liider Kim Jong-un on mees, kelle terviseseisundi kohta pole kunagi võimalik täit tõde teada – avalikkus ei tea ju isegi tema täpset sünniaastat. Ootamatult hakkasid levima spekulatsioonid ja vihjed, et Kimile tehti südameoperatsioon ning ta on tõsiselt haige.